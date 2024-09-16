Life.ru публикует видео допроса напавшего на школу в Челябинске подростка

Подросток, напавший на одноклассников и учительницу в челябинской школе, рассказал, что планировал сделать стрим в соцсетях. Телеграм-канал SHOT опубликовал фрагмент допроса задержанного 13-летнего злоумышленника. По словам юноши, при себе у него было два молотка, нож и пистолет, которым он воспользовался, забежав в класс.