Life.ru публикует видео допроса напавшего на школу в Челябинске подростка
SHOT: Напавший на школу в Челябинске подросток планировал сделать стрим в Сети
Подросток, напавший на одноклассников и учительницу в челябинской школе, рассказал, что планировал сделать стрим в соцсетях. Телеграм-канал SHOT опубликовал фрагмент допроса задержанного 13-летнего злоумышленника. По словам юноши, при себе у него было два молотка, нож и пистолет, которым он воспользовался, забежав в класс.
Фрагмент допроса школьника, напавшего на одноклассников в коррекционной школе в Челябинске. Видео © Telegram / SHOT
«Пошёл в туалет, переоделся, колонку включил и побежал на биологию, резко остановился, выстрелил два раза в девочек, потом начал их молотками бить», — сказал школьник, комментируя своё нападение.
Подросток уточнил, что у него было два молотка. Нападавший добавил, что с помощью нападения хотел «прославиться».
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотками, ножом и пластмассовым пистолетом беспрепятственно вошёл в коррекционную школу и начал бить одноклассников. Предварительно, пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали. Известно, что он состоял на учёте в психиатрическом диспансере. СК возбудил уголовные дела. Life.ru восстановил хронологию нападения на школу. Предварительно, напавший избежит уголовной ответственности, ему направят на лечение.
Telegram / Прокуратура Челябинской области