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17 сентября, 10:46

Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком

SHOT: Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска

Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска после вчерашнего нападения 13-летнего подростка на одноклассников и учительницу. Об этом сообщает SHOT.

Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска. Видео © Telegram / SHOT

Как узнал телеграм-канал, в челябинской школе № 54, к примеру, только сегодня установили рамку металлодетектора. На входе в учебные заведения также стоят сотрудники ПДН и патрульно-постовой службы (ППС) полиции. У всех учеников проверяют рюкзаки.

Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска. Фото © Telegram / SHOT

Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток с молотками, ножом и муляжом пистолета вошёл в коррекционную школу и начал бить одноклассников. В результате пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших прооперировали.

Двое пострадавших в Челябинске детей пришли в себя в реанимации
Двое пострадавших в Челябинске детей пришли в себя в реанимации
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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