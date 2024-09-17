Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком

Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска после вчерашнего нападения 13-летнего подростка на одноклассников и учительницу. Об этом сообщает SHOT .

Как узнал телеграм-канал, в челябинской школе № 54, к примеру, только сегодня установили рамку металлодетектора. На входе в учебные заведения также стоят сотрудники ПДН и патрульно-постовой службы (ППС) полиции. У всех учеников проверяют рюкзаки.