Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком
SHOT: Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска
Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска после вчерашнего нападения 13-летнего подростка на одноклассников и учительницу. Об этом сообщает SHOT.
Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска. Видео © Telegram / SHOT
Как узнал телеграм-канал, в челябинской школе № 54, к примеру, только сегодня установили рамку металлодетектора. На входе в учебные заведения также стоят сотрудники ПДН и патрульно-постовой службы (ППС) полиции. У всех учеников проверяют рюкзаки.
Вооружённые полицейские заступили на дежурство в школах Челябинска. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток с молотками, ножом и муляжом пистолета вошёл в коррекционную школу и начал бить одноклассников. В результате пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших прооперировали.
Кадр из видео Telegram / SHOT