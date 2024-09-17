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17 сентября, 06:57

Двое пострадавших в Челябинске детей пришли в себя в реанимации

Двое детей остаются в реанимации после нападения на школу в Челябинске

Двое детей остаются в реанимации после нападения подростка на коррекционную школу в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Они в сознании и стабильном состоянии.

«Один ребёнок в профильном отделении, получает всё необходимое лечение», — цитирует заявление ТАСС.

Ожидается, что сегодня пройдут контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами. Тем временем в самой школе уже возобновили занятия, указали в челябинском Минобре.

Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка
Следком показал видео из школы в Челябинске и дома напавшего на неё подростка

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком беспрепятственно проник в коррекционную школу и начал без разбора жестоко наносить удары одноклассникам. Известно, что пострадали четверо детей и учительница. 13-летнего нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших уже прооперировали.

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Life.ru

Матвей Константинов
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