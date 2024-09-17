Двое пострадавших в Челябинске детей пришли в себя в реанимации
Двое детей остаются в реанимации после нападения на школу в Челябинске
Двое детей остаются в реанимации после нападения подростка на коррекционную школу в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Они в сознании и стабильном состоянии.
«Один ребёнок в профильном отделении, получает всё необходимое лечение», — цитирует заявление ТАСС.
Ожидается, что сегодня пройдут контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами. Тем временем в самой школе уже возобновили занятия, указали в челябинском Минобре.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком беспрепятственно проник в коррекционную школу и начал без разбора жестоко наносить удары одноклассникам. Известно, что пострадали четверо детей и учительница. 13-летнего нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК завёл уголовные дела о халатности и организации убийства. Пострадавших уже прооперировали.
Life.ru