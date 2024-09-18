«Охраняли формально»: В СК рассказали о безопасности в ставшей целью подростка школе в Челябинске
СК: В школе Челябинска, на которую напали, не работали рамка и турникет
В школе №68 в Челябинске, где ученик пронёс молоток и другие травмоопасные предметы в учебное заведение, а затем расправился над одноклассниками, рамки металлодетектора и турникеты были отключены. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«Охрана осуществлялась формально, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены», — рассказали в Следственном комитете.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний ученик, вооружившийся молотками и ножом, беспрепятственно прошёл в коррекционную школу. Мальчик устроил жестокую расправу над детьми. В результате пострадали четверо школьников и преподаватель. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Life.ru узнал, каким образом школьник из Челябинска смог пронести молоток и нож через рамку. По уголовному делу задержаны замдиректора школы и ЧОП, охранявшего заведение.
Telegram / СУ СК России по Челябинской области