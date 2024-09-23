В школе Балаганска, в которой ученик совершил нападение, не было металлорамок

В школе № 1 иркутского Балаганска, в которой ученик с молотком напал на детей, отсутствовали рамки-металлодетекторы. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Известно, что днём на посту охраны обычно стоит гардеробщица, а ночью — сторож.