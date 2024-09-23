В школе Балаганска, в которой ученик совершил нападение, не было металлорамок
В школе № 1 иркутского Балаганска, в которой ученик с молотком напал на детей, отсутствовали рамки-металлодетекторы. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Известно, что днём на посту охраны обычно стоит гардеробщица, а ночью — сторож.
По данным телеграм-канала, 13-летний Артём заранее планировал массовое убийство и даже рассказал о планах в соцсетях. Семья подростка характеризуется как благополучная, у школьника есть пятилетний брат.
Напомним, вооружённый молотком и ножом мальчик напал на одноклассников в Балаганске. Пострадали минимум трое детей. Всё произошло на перемене.
Обложка ©
Life.ru