В Минздраве рассказали о состоянии троих детей из школы в Челябинске, перевезённых в Москву

Детей, пострадавших при нападении школьника в школе Челябинска, транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДБК) в Москве. Их состояние удовлетворительное, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Трое детей <...> доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, и получат весь комплекс необходимого лечения», — говорится в сообщении.