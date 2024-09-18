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18 сентября, 06:54

В Минздраве рассказали о состоянии троих детей из школы в Челябинске, перевезённых в Москву

Дети из школы в Челябинске перенесли транспортировку в Москву удовлетворительно

Детей, пострадавших при нападении школьника в школе Челябинска, транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДБК) в Москве. Их состояние удовлетворительное, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Трое детей <...> доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, и получат весь комплекс необходимого лечения», — говорится в сообщении.

Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что девочки, получившие при нападении черепно-мозговые травмы, на данный момент переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, а также нейрохирургии. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое. Ещё один ребенок, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДБК «Кораблик».

Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком
Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток с молотками, ножом и муляжом пистолета беспрепятственно проник в коррекционную школу и устроил жестокое избиение одноклассников. В результате пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Life.ru узнал, как челябинский школьник смог пронести молоток и нож через рамку. Тем временем в школах Челябинска начала дежурить полиция.

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Life.ru

Мария Любицкая
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