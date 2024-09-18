В Минздраве рассказали о состоянии троих детей из школы в Челябинске, перевезённых в Москву
Дети из школы в Челябинске перенесли транспортировку в Москву удовлетворительно
Детей, пострадавших при нападении школьника в школе Челябинска, транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДБК) в Москве. Их состояние удовлетворительное, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
«Трое детей <...> доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, и получат весь комплекс необходимого лечения», — говорится в сообщении.
Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что девочки, получившие при нападении черепно-мозговые травмы, на данный момент переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, а также нейрохирургии. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое. Ещё один ребенок, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДБК «Кораблик».
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток с молотками, ножом и муляжом пистолета беспрепятственно проник в коррекционную школу и устроил жестокое избиение одноклассников. В результате пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Life.ru узнал, как челябинский школьник смог пронести молоток и нож через рамку. Тем временем в школах Челябинска начала дежурить полиция.
Life.ru