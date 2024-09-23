Совершивший нападение в Балаганске подросток спокойно пронёс в школу три молотка
Подросток, совершивший нападение на детей в школе № 1 иркутского Балаганска, спокойно пронёс в школу три молотка. По данным SHOT, его никто не остановил.
Оказалось, что, помимо отсутствия металлорамок, фактически охраняющая учреждение гардеробщица просто не обязана контролировать безопасность. Нападение Артём совершил за две недели до дня рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».
Напомним, 23 сентября школьник с молотком напал на одноклассников в Балаганске. Всё произошло на перемене: парень накинулся на детей, и его скрутил учитель. По данным Life.ru, Артём заранее планировал нападение. Оказалось, что в школе не было металлорамок. У одного из пострадавших пробита голова.