Совершивший нападение в Балаганске подросток спокойно пронёс в школу три молотка

Подросток, совершивший нападение на детей в школе № 1 иркутского Балаганска, спокойно пронёс в школу три молотка. По данным SHOT , его никто не остановил.

Оказалось, что, помимо отсутствия металлорамок, фактически охраняющая учреждение гардеробщица просто не обязана контролировать безопасность. Нападение Артём совершил за две недели до дня рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».