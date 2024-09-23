Напавшего на одноклассников подростка из Балаганска доставят в психбольницу

Подростка, напавшего на одноклассников перед уроком физкультуры в Балаганске Иркутской области, эвакуируют в психиатрическую больницу. Там специалисты определят, был ли он вменяем во время нападения. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 13-летнего Артёма доставят в Иркутскую областную психиатрическую больницу №1. Ранее из районной больницы мальчика доставили на допрос, где вёл себя спокойно. Предварительно, он понимал, что делает, но точный вердикт о вменяемости вынесут специалисты. Близкие подростка рассказали, что в школе с Артёмом общался психолог, потому что он не совсем социализирован, он находился в постоянной растерянности. Мать подростка работает в кадровом центре, она говорит, что не замечала каких-либо предпосылок к насилию, а агрессию списывала на переходный возраст.