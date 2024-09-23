Напавшего на одноклассников подростка из Балаганска доставят в психбольницу
SHOT: Врачи Иркутска определят вменяемость напавшего на одноклассников школьника
Подростка, напавшего на одноклассников перед уроком физкультуры в Балаганске Иркутской области, эвакуируют в психиатрическую больницу. Там специалисты определят, был ли он вменяем во время нападения. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 13-летнего Артёма доставят в Иркутскую областную психиатрическую больницу №1. Ранее из районной больницы мальчика доставили на допрос, где вёл себя спокойно. Предварительно, он понимал, что делает, но точный вердикт о вменяемости вынесут специалисты. Близкие подростка рассказали, что в школе с Артёмом общался психолог, потому что он не совсем социализирован, он находился в постоянной растерянности. Мать подростка работает в кадровом центре, она говорит, что не замечала каких-либо предпосылок к насилию, а агрессию списывала на переходный возраст.
Напомним, сегодня, 23 сентября, подросток пронёс в школу три молотка и напал на одноклассников в посёлке Балаганск под Иркутском. Всего пострадало шесть человек. По нашим данным, он заранее планировал нападение. Задержать его смог учитель физкультуры. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и покушении на убийство двух и более малолетних лиц. Известно, что нападавшим оказался замкнутый восьмиклассник, любящий японскую культуру.
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