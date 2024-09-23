Кобзев: В иркутской школе, где ученик напал на товарищей, были металлоискатели
Школа в иркутском Балаганске, где подросток напал на своих сверстников, имеет тревожную кнопку и ручной металлоискатель. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Балаганская школа № 1 небольшая, в ней учится около 400 детей. Учреждение относится к 4-й категории опасности, в таких учреждениях должно быть внутреннее и внешнее видеонаблюдение, тревожная кнопка и ручной металлоискатель. Всё это в школе имеется», — написал глава региона в телеграм-канале.
Кобзев уточнил, что в днём в школе на дежурстве находится вахтёр, а в ночное время — сторож. Глава региона добавил, что в учебном заведении провели родительское собрание. На нём объявили, что с 24 сентября психологи из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, а также из Москвы начнут работу с детьми и родителями.
Кобзев пояснил, что пострадавшие получили лёгкие травмы. Медики оказали всем помощь и отправили на лечение домой. А самого нападавшего отправят на лечение в Иркутск.
Напомним, сегодня, 23 сентября, подросток пронёс в школу три молотка и напал на одноклассников в посёлке Балаганск под Иркутском. По нашим данным, он заранее планировал нападение. Задержать его смог учитель физкультуры. Изначально сообщалось, что в школе не было металлорамок. Согласно информации СМИ, в учреждении объяснили это тем, что у них «безопасно». Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и покушении на убийство двух и более малолетних лиц. Известно, что нападавшим оказался замкнутый восьмиклассник, любящий японскую культуру. Школьник доставлен на допрос. Его могут признать вменяемым.
ТАСС / Егор Алеев