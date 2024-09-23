Кобзев: В иркутской школе, где ученик напал на товарищей, были металлоискатели

Школа в иркутском Балаганске, где подросток напал на своих сверстников, имеет тревожную кнопку и ручной металлоискатель. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Балаганская школа № 1 небольшая, в ней учится около 400 детей. Учреждение относится к 4-й категории опасности, в таких учреждениях должно быть внутреннее и внешнее видеонаблюдение, тревожная кнопка и ручной металлоискатель. Всё это в школе имеется», — написал глава региона в телеграм-канале.

Кобзев уточнил, что в днём в школе на дежурстве находится вахтёр, а в ночное время — сторож. Глава региона добавил, что в учебном заведении провели родительское собрание. На нём объявили, что с 24 сентября психологи из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, а также из Москвы начнут работу с детьми и родителями.