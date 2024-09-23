Ведёт себя спокойно: Напавшего на одноклассников с молотком иркутского школьника доставили на допрос

Подросток, напавший на одноклассников с молотком перед физкультурой в иркутском Балаганске, доставлен на допрос. Школьник ведёт себя спокойно. Предварительно, он понимал, что делает, и будет признан вменяемым, сообщает SHOT.

Рисунок школьника, напавшего на одноклассников в Иркутской области. Фото © SHOT

Как телеграм-каналу рассказали близкие, 13-летний Артём всегда был одиночкой, у школьника практически не было друзей и поэтому он искал себя в виртуальном мире. Мальчик пытался подружиться со сверстниками в тематических чатах. Так у него появился «клуб друзей», которые увлекались японской культурой — мангой и аниме.

В школе с Артёмом общался психолог, потому что мальчик не совсем социализирован, находился в постоянной растерянности. Мать подростка работает в кадровом центре, она говорит, что не замечала каких-либо предпосылок к насилию, а агрессию списывала на переходный возраст.

Рисунок школьника, напавшего на одноклассников в Иркутской области. Фото © SHOT