Ведёт себя спокойно: Напавшего на одноклассников с молотком иркутского школьника доставили на допрос
SHOT: Напавший на одноклассников в Балаганске подросток понимал, что делает
Подросток, напавший на одноклассников с молотком перед физкультурой в иркутском Балаганске, доставлен на допрос. Школьник ведёт себя спокойно. Предварительно, он понимал, что делает, и будет признан вменяемым, сообщает SHOT.
Рисунок школьника, напавшего на одноклассников в Иркутской области. Фото © SHOT
Как телеграм-каналу рассказали близкие, 13-летний Артём всегда был одиночкой, у школьника практически не было друзей и поэтому он искал себя в виртуальном мире. Мальчик пытался подружиться со сверстниками в тематических чатах. Так у него появился «клуб друзей», которые увлекались японской культурой — мангой и аниме.
В школе с Артёмом общался психолог, потому что мальчик не совсем социализирован, находился в постоянной растерянности. Мать подростка работает в кадровом центре, она говорит, что не замечала каких-либо предпосылок к насилию, а агрессию списывала на переходный возраст.
Рисунок школьника, напавшего на одноклассников в Иркутской области. Фото © SHOT
Сам же Артём рассказывает, что вынашивал план убийства одноклассников на протяжении четырёх месяцев, и сегодня пришёл на уроки с тремя молотками в рюкзаке.
Напомним, в понедельник, 23 сентября, школьник пронёс в учреждение три молотка и напал на одноклассников в посёлке Балаганск Иркутской области. По нашим данным, он заранее планировал нападение. Задержать его смог учитель физкультуры. Оказалось, что в школе не было металлорамок. В учреждении объяснили это тем, что у них «безопасно». Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». Известно, что нападавшим оказался замкнутый восьмиклассник, любящий японскую культуру.
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