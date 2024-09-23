Напавшего на школу подростка в Балаганске задержал 24-летний учитель Александр

13-летнего восьмиклассника Артёма Б. обезвредил преподаватель физкультуры, 24-летний Александр Бакуров. Мужчина быстро среагировал, отобрал у школьника молотки и скрутил его до приезда полиции. Об этом пишет SHOT.

Когда Артём ворвался в раздевалку на перемене с молотками, преподаватель находился в зале. Услышал громкие крики, забежал в раздевалку и увидел учеников в крови и Артёма с молотками в руках. Александр не растерялся и обезвредил школьника. Благодаря его быстрой реакции пострадавшие ученики отделались несерьёзными ранениями.