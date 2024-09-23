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23 сентября, 10:31

Напавшего на школу подростка в Балаганске задержал 24-летний учитель Александр

Александр Бакуров. Обложка © balaganskschool1.ru

Александр Бакуров. Обложка © balaganskschool1.ru

13-летнего восьмиклассника Артёма Б. обезвредил преподаватель физкультуры, 24-летний Александр Бакуров. Мужчина быстро среагировал, отобрал у школьника молотки и скрутил его до приезда полиции. Об этом пишет SHOT.

Когда Артём ворвался в раздевалку на перемене с молотками, преподаватель находился в зале. Услышал громкие крики, забежал в раздевалку и увидел учеников в крови и Артёма с молотками в руках. Александр не растерялся и обезвредил школьника. Благодаря его быстрой реакции пострадавшие ученики отделались несерьёзными ранениями.

Педагог регулярно участвует в разных мероприятиях — например, в фестивале лучших добровольцев Иркутской области «Добро на Байкале», получал грамоту с благодарностью от мэра Балаганского района как один из лучших учителей физкультуры. Александр женат, воспитывает в браке сына.

Необщительный фанат аниме: Одноклассники рассказали о подростке, напавшем на школу в Балаганске
Необщительный фанат аниме: Одноклассники рассказали о подростке, напавшем на школу в Балаганске

Напомним, 23 сентября школьник с молотком напал на одноклассников в Балаганске. По нашим данным, Артём заранее планировал нападение. Оказалось, что в школе не было металлорамок. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». В самой школе объяснили проблемы с рамками тем, что у них «безопасно».

Матвей Константинов
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