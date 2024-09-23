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23 сентября, 10:20

В школе Балаганска объяснили отсутствие металлорамок тем, что у них безопасно

В школе посёлка Балаганск Иркутской области объяснили отсутствие рамок-металлодетекторов тем, что у них безопасно. Об этом сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, сотрудники ссылаются на четвёртую категорию антитеррористической безопасности — она даётся, если в регионе последний год не было угрозы терактов. В связи с этим руководство почему-то решило, что можно обойтись без металлодетекторов и даже ЧОПа.

После нападения на учеников в Челябинске школу Балаганска обязали усилить меры безопасности, несмотря на категорию. Но этого сделано не было. На входе работала только гардеробщица, которая не проверяла, что проносят на уроки школьники, и отвечала только за сохранность их одежды.

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Напомним, 23 сентября школьник с молотком напал на одноклассников в Балаганске. По нашим данным, Артём заранее планировал нападение. Оказалось, что в школе не было металлорамок. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Никонов
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