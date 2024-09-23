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23 сентября, 11:15

Выросло число пострадавших при нападении с молотками в школе Балаганска

SHOT: До шести выросло число пострадавших при нападении в школе Балаганска

До шести человек выросло число пострадавших при нападении школьника с молотками и ножом на одноклассников в Иркусткой области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала три восьмиклассника школы №1 в посёлке Балаганск находятся на лечении амбулаторно, ещё два человека обратились в местную поликлинику к врачам. 13-летнего нападавшего обследовали, у подростка есть небольшие ранения. Все пострадавшие в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

Родители нападавшего вызваны на допрос.

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Напавшего на школу подростка в Балаганске задержал 24-летний учитель Александр

Напомним, в понедельник, 23 сентября, школьник пронёс в учреждение три молотка и напал на одноклассников в Балаганске. По нашим данным, он заранее планировал нападение. Оказалось, что в школе не было металлорамок. В учреждении объяснили это тем, что у них «безопасно». Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». Известно, что нападавшим оказался замкнутый восьмиклассник, любящий японскую культуру.

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Life.ru

Никита Никонов
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