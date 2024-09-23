Выросло число пострадавших при нападении с молотками в школе Балаганска

До шести человек выросло число пострадавших при нападении школьника с молотками и ножом на одноклассников в Иркусткой области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала три восьмиклассника школы №1 в посёлке Балаганск находятся на лечении амбулаторно, ещё два человека обратились в местную поликлинику к врачам. 13-летнего нападавшего обследовали, у подростка есть небольшие ранения. Все пострадавшие в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.