Выросло число пострадавших при нападении с молотками в школе Балаганска
SHOT: До шести выросло число пострадавших при нападении в школе Балаганска
До шести человек выросло число пострадавших при нападении школьника с молотками и ножом на одноклассников в Иркусткой области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала три восьмиклассника школы №1 в посёлке Балаганск находятся на лечении амбулаторно, ещё два человека обратились в местную поликлинику к врачам. 13-летнего нападавшего обследовали, у подростка есть небольшие ранения. Все пострадавшие в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.
Родители нападавшего вызваны на допрос.
Напомним, в понедельник, 23 сентября, школьник пронёс в учреждение три молотка и напал на одноклассников в Балаганске. По нашим данным, он заранее планировал нападение. Оказалось, что в школе не было металлорамок. В учреждении объяснили это тем, что у них «безопасно». Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». Известно, что нападавшим оказался замкнутый восьмиклассник, любящий японскую культуру.
Life.ru