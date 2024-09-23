Потащил в Польшу через болото: В Калининграде осудили американца за похищение ребёнка

В Калининграде осудили американца, который похитил своего пятилетнего сына и пытался тайно вывезти его через лес в Польшу. Как сообщает пресс-служба областного суда, гражданина США приговорили к шести годам тюрьмы.

Летом прошлого года американец приехал в Калининград для встречи со своим пятилетним сыном — гражданином РФ. Мужчина решил увезти его с собой, однако согласия от матери малыша он не получил. После этого отец тайно отвёз ребёнка к границе с Польшей, где попытался сбежать из страны.

Однако при пересечении территории через лес и болотистую местность американец был задержан сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области. За похищение ребёнка и незаконное пересечение границы он приговорён к шести годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей.