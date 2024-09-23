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23 сентября, 19:21

Потащил в Польшу через болото: В Калининграде осудили американца за похищение ребёнка

В Калининграде американца приговорили к 6 годам тюрьмы за похищение сына

Американца, который попытался вывезти ребёнка за границу, приговорили к шести годам тюрьмы. Обложка © Telegram / Калининградский областной суд

Американца, который попытался вывезти ребёнка за границу, приговорили к шести годам тюрьмы. Обложка © Telegram / Калининградский областной суд

В Калининграде осудили американца, который похитил своего пятилетнего сына и пытался тайно вывезти его через лес в Польшу. Как сообщает пресс-служба областного суда, гражданина США приговорили к шести годам тюрьмы.

Летом прошлого года американец приехал в Калининград для встречи со своим пятилетним сыном — гражданином РФ. Мужчина решил увезти его с собой, однако согласия от матери малыша он не получил. После этого отец тайно отвёз ребёнка к границе с Польшей, где попытался сбежать из страны.

Однако при пересечении территории через лес и болотистую местность американец был задержан сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области. За похищение ребёнка и незаконное пересечение границы он приговорён к шести годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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А недавно активист из Латвии приплыл в Россию на надувном плоту вместе с дочерью и попросил политическое убежище. На родине его обвиняют в «создании преступной организации», которая якобы занимается шпионажем в пользу России.

Оксана Попова
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