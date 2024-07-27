Латвийский блогер с дочкой приплыл в Россию на плоту и попросил убежище

Латвийский блогер Станислав Букайнс просит российские власти предоставить ему политическое убежище. Как пишет газета "Известия", соответствующей информацией с журналистами поделился его знакомый — научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Он также рассказал, что латыш ради побега из родной страны пошёл на серьёзные риски. Собеседник издания отметил, что его товарищ вместе со своей пятилетней дочерью на надувном плоту спустились по воде.

"Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу", — сообщил Панкратов.

Помимо этого, научный сотрудник Института стран СНГ подчеркнул, что сотрудники латвийской службы безопасности, которых он назвал "абсолютно аморальными людьми", могли распространить версию о похищении ребёнка, после чего на этом основании разыскать блогера. Панкратов также уточнил, что в Латвии эту службу за глаза называют гестапо, так как у неё схожие с этой гитлеровской организацией методы.