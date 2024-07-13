Псковская область готова принять депортированных из Латвии россиян

Правительство Псковской области планирует оказать помощь россиянам, которым грозит депортация с территории Латвии. Как сообщил в видеообращении в своём телеграм-канале глава региона Михаил Ведерников, такие меры областные власти решили принять после того, как латвийский парламент принял очередные поправки к закону об эмиграции.

Губернатор Ведерников рассказывает о помощи для высланных из Латвии россиян. Видео © Telegram / Михаил Ведерников

"В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов", — заявил Ведерников.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что у региона уже есть положительный опыт в этой сфере, так как два года область принимала жителей исторических территорий. Местные власти создавали пункты временного размещения (ПВР), помогали оформлять документы, оказывали помощь с с трудоустройством и многим другим.

Губернатор отметил, что в Псковской области действует механизм адресной поддержки, по принципу которого будет выстроена работа по переселению россиян из данного прибалтийского государства. По его словам, региональные чиновники уже заранее это проработали.

В то же время он сообщил, что в ПВР можно будет находиться с животными, если будут соответствующие документы на них. Специалисты востребованных профессии, в том числе учителей и врачей обеспечат служебным жилищем.