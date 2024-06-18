В Латвии уволилась выступавшая за русский язык министр

Руководитель Министерства культуры Латвии Агнесе Логина, выступавшая за сохранение русского языка в стране и проведение на нём дебатов на телевидении, покинула пост. Соответствующую информацию распространил портал гостелерадио ERR.

По словам бывшего министра культуры страны, она решила уволиться исходя из личных соображений. Председатель латвийского правительства Эвика Силиня приняла отставку главы ведомства и призвала представителей партии "Прогрессивные" определиться с новой кандидатурой на этот пост. До утверждения нового руководителя ведомства его обязанности будет исполнять председатель кабинета министров.