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Захарова предрекла массовую депортацию русских из Прибалтики

Захарова: Прибалтика высылкой русскоязычных жителей решает "русский вопрос"

17 января, 10:14
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Страны Прибалтики собираются закрыть "русский вопрос", проведя массовую депортацию русскоговорящих жителей. Об этом сказала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они рассчитывают, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях", — пояснила дипломат.

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Напомним, осенью 2023 года сообщалось, что в Латвии более трёх тысяч россиян предупредили о возможной высылке из страны. Накануне стало известно, что латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство (ВНЖ) слабовидящей 72-летней гражданки России. Пенсионерка не смогла пройти языковое тестирование.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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