Советские песни и оды Путину: В Латвии наказали участников стихийных мероприятий в День Победы

Полицейские в Латвии задержали девять человек во время праздника 9 Мая. Об этом пишет издание Delfi. По информации журналистов, были открыты уголовные дела.

В городе Даугавпилсе был арестован один из участников праздничных мероприятий. Властям не понравилось, что он высказал своё мнение "о президенте соседней страны" на камеру. Ещё троих задержали за ношение георгиевских ленточек и исполнение советских песен в поддержку Российской армии, сообщили в СМИ.

Кроме того, ещё один житель Даугавпилса был арестован за символику, связанную с Днём Победы. А в городе Резекне задержали гражданина, который принёс цветы к месту, где снесли памятник "Алёша".