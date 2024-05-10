Советские песни и оды Путину: В Латвии наказали участников стихийных мероприятий в День Победы
В Латвии задержали девять человек за празднование Дня Победы
Полицейские в Латвии задержали девять человек во время праздника 9 Мая. Об этом пишет издание Delfi. По информации журналистов, были открыты уголовные дела.
В городе Даугавпилсе был арестован один из участников праздничных мероприятий. Властям не понравилось, что он высказал своё мнение "о президенте соседней страны" на камеру. Ещё троих задержали за ношение георгиевских ленточек и исполнение советских песен в поддержку Российской армии, сообщили в СМИ.
Кроме того, ещё один житель Даугавпилса был арестован за символику, связанную с Днём Победы. А в городе Резекне задержали гражданина, который принёс цветы к месту, где снесли памятник "Алёша".
Видимо, забвение является одним из необходимых критериев евроинтеграции, о которой так мечтает руководство некоторых стран бывшего СССР. К сожалению, в Латвии ситуация никак не изменилась с прошлого года. А предусмотрительные власти Молдавии сразу предупредили своих граждан, что ношение георгиевских ленточек будет непременно караться штрафом. Георгиевская ленточка, символизирующая подвиг советских солдат в годы Великой Отечественной войны, по их мнению, является символом военной агрессии.
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