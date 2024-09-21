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21 сентября, 06:17

Убивший 37 человек маньяк-иконописец похитил 4-летнюю дочку у бывшей жены в Москве

SHOT: Маньяк-иконописец Артур Рыно похитил 4-летнюю дочь у экс-жены в Москве

Артур Рыно. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Артур Рыно. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Убивший 37 человек маньяк Артур Рыно похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей супруги в Москве. Как сообщает SHOT, один из самых кровожадных убийц нулевых забрал девочку из садика и скрылся.

Бывшая жена Артура Рыно с дочерью. Фото © SHOT

Бывшая жена Артура Рыно с дочерью. Фото © SHOT

Экс-супруга Рыно, 27-летняя мастер пирсинга Валентина, рассказала телеграм-каналу, что познакомилась с Артуром в тату-студии в центре Москвы, которую тот открыл после освобождения из колонии. Она знала, что влюбилась в маньяка, но этот факт её не смущал, потому что он был красивым и «неагрессивным». Однажды Валентина прочитала в соцсетях историю из прошлого своего мужа: перед задержанием у Рыно была девушка, которой он в подарок принёс отрезанное ухо жертвы. Артур ничего отрицать не стал и рассказал новой возлюбленной и другие детали своих убийств. «Спрашивал меня, слышала ли я когда-нибудь, как кишки из людей выпадают». В 2020 году пара поженилась, бывший заключённый взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь.

Однако через пару лет они развелись, так как Рыно поднял на супругу руку. Дочь осталась жить с матерью, но отец мог видеться с ребёнком.

Полиция забирает дочь Рыно от свекрови в Павловском Посаде. Видео © SHOT

Недавно Валентина приехала забирать дочь из детского сада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с папой якобы проводить выходные вместе. Бывшая супруга попыталась дозвониться до Рыно, но безуспешно. Ребёнка удалось найти через четыре дня в подмосковном Павловском Посаде, где живёт мать Артура. В настоящее время Валентина пытается оградить дочку от Рыно через суд.

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Артура Рыно задержали весной 2007 года. Тогда он учился в школе иконописи имени Киселёва. Маньяк признался, что вместе с другом, студентом Павлом Скачевским, основал банду скинхедов и убил 37 человек. Удалось доказать, что жертвами стали 20 человек, а ещё было совершено 12 покушений. Лидеры скинхедов отмечали, что совершали преступления на национальной почве.

Дарья Нарыкова
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