Раскрыты подробности новых обвинений маньяку по кличке Душитель

В пятницу правоохранительные органы Москвы обнародовали новые обвинения против серийного убийцы Владимира Миргорода. По данным следствия, маньяк причастен к пяти убийствам женщин, совершённым в период с 2000-го по 2004 год. Все жертвы были задушены, а кроме того, в каждом случае имело место изнасилование.

Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила РИА «Новости», что убийца полностью признал свою вину. Согласно предоставленной информации, маньяк знакомился с жертвами на улице, предлагая выпить, а затем совершал свои преступления. Эти данные появились после последнего допроса.

Известно, что ему предъявлены обвинения по пяти новым эпизодам, связанным с изнасилованиями и убийствами. Следователи отметили, что в ходе расследования удалось установить точные детали каждого из преступлений.