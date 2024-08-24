Раскрыты подробности новых обвинений маньяку по кличке Душитель
СМИ: Вменяемые маньяку Миргороду обвинения касаются убийств в 2000–2004 годах
Маньяк Владимир Миргород по кличке Душитель. Обложка © Wikipedia
В пятницу правоохранительные органы Москвы обнародовали новые обвинения против серийного убийцы Владимира Миргорода. По данным следствия, маньяк причастен к пяти убийствам женщин, совершённым в период с 2000-го по 2004 год. Все жертвы были задушены, а кроме того, в каждом случае имело место изнасилование.
Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила РИА «Новости», что убийца полностью признал свою вину. Согласно предоставленной информации, маньяк знакомился с жертвами на улице, предлагая выпить, а затем совершал свои преступления. Эти данные появились после последнего допроса.
Известно, что ему предъявлены обвинения по пяти новым эпизодам, связанным с изнасилованиями и убийствами. Следователи отметили, что в ходе расследования удалось установить точные детали каждого из преступлений.
Напомним, что ранее следователи считали, что число жертв серийного маньяка по кличке Душитель, 44-летнего москвича Владимира Миргорода, возросло до 17 человек. Следователи установили, что он расправился с 32-летней москвичкой Ларисой Тереховой 20 лет назад.