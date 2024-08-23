Маньяка по кличке Душитель, приговорённого к пожизненному, обвинили ещё по пяти эпизодам

Московского маньяка Владимира Миргорода, который был приговорён к пожизненному сроку, обвинили ещё по пяти эпизодам. Об этом заявили в столичном главке СК в пятницу, 23 августа.

«Следователями столичного СК расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц, сопряжённое с изнасилованием» — пять эпизодов», — отметили в ведомстве.

Специалисты провели молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых и установили причастность Миргорода к преступлениям. Сам маньяк уже признал вину.

Напомним, Миргород — серийный убийца и насильник, который орудовал в Москве и Подмосковье в начале 2000-х. Он развозил грузы для коммерческой фирмы, а в свободное время знакомился на улице с симпатичными девушками, угощал их шампанским и убивал. Среди жертв, правда, оказался и 15-летний подросток — сын стал случайным свидетелем убийства своей мамы. 30 января 2012 года Миргород был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений.