Стало известно о новой жертве маньяка по кличке Душитель, приговорённого к пожизненному 20 лет назад

Количество жертв серийного маньяка по кличке Душитель выросло до 17 человек. Следователи доказали, что 44-летний москвич Владимир Миргород расправился ещё с одной женщиной 20 лет назад. Убийцу уже этапировали из хабаровской колонии "Снежинка" в столичный СИЗО, пишет SHOT.

Миргород — серийный убийца и насильник, который орудовал в Москве и Подмосковье в начале 2000-х. Он развозил грузы для коммерческой фирмы, а в свободное время знакомился на улице с симпатичными девушками, угощал их шампанским и убивал. Среди жертв, правда, оказался и 15-летний подросток — сын стал случайным свидетелем убийства своей мамы. 30 января 2012 года Миргород был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений.

44-летний маньяк "Душитель" Владимир Миргород. Фото © Wikipedia

17-я жертва Миргорода, как сообщают источники, это 32-летняя москвичка Лариса Терехова. Он напал на неё утром прямо у дома по улице Лавочкина в Ховрине. Молодая женщина сопротивлялась до последнего, но силы оказались неравны. Серийный убийца надругался над ней, задушил ремнём и оставил тело недалеко от подъезда.