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31 мая, 14:44

Стало известно о новой жертве маньяка по кличке Душитель, приговорённого к пожизненному 20 лет назад

Число жертв серийного маньяка Миргорода по кличке Душитель выросло до 17 человек

Количество жертв серийного маньяка по кличке Душитель выросло до 17 человек. Следователи доказали, что 44-летний москвич Владимир Миргород расправился ещё с одной женщиной 20 лет назад. Убийцу уже этапировали из хабаровской колонии "Снежинка" в столичный СИЗО, пишет SHOT.

Миргород — серийный убийца и насильник, который орудовал в Москве и Подмосковье в начале 2000-х. Он развозил грузы для коммерческой фирмы, а в свободное время знакомился на улице с симпатичными девушками, угощал их шампанским и убивал. Среди жертв, правда, оказался и 15-летний подросток — сын стал случайным свидетелем убийства своей мамы. 30 января 2012 года Миргород был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений.

44-летний маньяк "Душитель" Владимир Миргород. Фото © Wikipedia

44-летний маньяк "Душитель" Владимир Миргород. Фото © Wikipedia

17-я жертва Миргорода, как сообщают источники, это 32-летняя москвичка Лариса Терехова. Он напал на неё утром прямо у дома по улице Лавочкина в Ховрине. Молодая женщина сопротивлялась до последнего, но силы оказались неравны. Серийный убийца надругался над ней, задушил ремнём и оставил тело недалеко от подъезда.

Долгое время связать убийство москвички с душителем Миргородом не могли, но теперь это удалось — маньяк снова предстанет перед судом.

20 лет спустя: в Челябинске нашёлся лесопарковый маньяк — кто отсидел за него
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Ранее Life.ru писал, что "галстучный маньяк" Александр Киселёв вышел на волю спустя 20 лет и сразу отправился в тюрьму за новое убийство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Марина Калегина
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