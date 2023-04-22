20 лет спустя: в Челябинске нашёлся лесопарковый маньяк — кто отсидел за него Человек, обвинённый в преступлениях "лесопаркового маньяка", отсидел 20 лет и дождался новых улик, которые грозят пересмотром дела известного душителя. 21 апреля, 23:40 Силовики в Челябинске считали, что Алексей Корочкин убивал людей, за что он получил 20 лет. © VK / Алексей Корочкин

19 лет тому назад Челябинск потрясла череда немыслимых преступлений. Сценарий как в голливудском триллере: злоумышленник с пистолетом подкарауливал влюблённые парочки, которые заезжали на машинах в сосновый бор ЦПКиО имени Гагарина. Молодых мужчин преступник убивал, а девушек насиловал.

Хронология преступлений

Первое убийство было совершено в ночь на 7 мая 2004 года. Распалённая любовью парочка не заметила, как подошёл человек в камуфляже. Преступник выстрелом из пистолета прикончил молодого парня, выбросил его из машины, а девушку заставил одеться, два часа водил её по лесу, запугивая, а потом изнасиловал. По уверениям журналистов, первая жертва показала, что, угрожая ей, он говорил "мы": "Если кому расскажешь, мы тебя найдём!"

Вторую девушку по странному стечению обстоятельств преступник... отпустил. Правда, сначала события развивались по тому же сценарию. В 21-летнего студента УралГАФКа, владельца "Лады" неизвестный выпустил пять пуль, затем открыл дверцу и неожиданно спросил девушку о цвете машины. Девушка пролепетала, что машина зелёная. Преступник выругался и... ушёл. У студентки осталось впечатление, что он перепутал их с кем-то. Она вызвала на место милицию и скорую помощь, и её друга спасли, правда, парень навсегда остался инвалидом.

Третье преступление в точности повторило первое: молодой человек был застрелен на месте, а девушка изнасилована. После этого местные СМИ подняли на ушли весь город: "В городе маньяк!"

Арест и донос

По свидетельствам местных журналистов, на Алексея Корочкина милиционеры вышли по звонку некоего М. — сторожа одного из крупных магазинов вблизи лесопарка. Тот сообщал, что на студентов нападает охранник Южно-Уральского университета Алексей Корочкин. Стражи порядка ухватились за ниточку: 30-летний охранник прекрасно подходил под профиль, который уже успел составить психолог, сотрудничавший с милицией. Преступника он обрисовал как человека, который хорошо знает парк, возможно, живёт неподалёку. Он хорошо знаком с оружием, силовик или военный, у которого сложные отношения с женщинами. Проверяли ли милиционеры самого сторожа и его знакомых, неизвестно.

Задержали и не выпустили

О самом Корочкине и сейчас известно мало: родился под Оренбургом в 1973 году, занимался боксом, был профессиональным военным. Служил в те годы в Таджикистане на афганской границе. В отставку ушёл в звании прапорщика. Личная жизнь не задалась. В браке появились двое детей, но отношения с супругой не сложились. Алексей перебрался в Челябинск, к родне, бывшая жена осталась в Таджикистане и снова вышла замуж. Известно, что дочь от первого брака Корочкин пристроил на воспитание к тётке. Сам нашёл работу охранником и обзавёлся новой подругой Светланой — та работала регистратором в студенческой поликлинике.

Алексей Корочкин, получивший 20 лет за преступления в Челябинске. Фото © T.me / 112

Стоило Корочкину попасть в руки милиции, как его уже не выпустили, дело довели до суда и приговора. И это несмотря на тот факт, что, когда Корочкина задержали, убийства в ЦПКиО имени Гагарина продолжились! Было совершено ещё пять аналогичных преступлений. Местных жителей даже "успокаивать" пришлось: мол, это подельники пытаются отмазать преступника от суда.

Апогеем событий стало преступление, в котором жертвам удалось уехать с места. 28-летний сотрудник вневедомственной охраны Илья Панкратов позже рассказывал, что к машине в темноте подошёл немолодой незнакомец среднего роста (рост Корочкина выше среднего), представился "охранником лыжной базы" (такой в парке нет), спросил, всё ли нормально, и тут же выстрелил мужчине в лицо. Пуля пробила щёку и застряла в шее, однако Панкратов нажал на газ и уехал. От места покушения он смог отвести машину на 800 метров, потом потерял сознание и врезался в дерево. Экспертиза показала: в Панкратова стреляли из того же самого самодельного пистолета, из которого убили других мужчин.

Суд вопреки уликам

Несмотря на это, суд состоялся и Корочкина приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Но журналисты и адвокат подозреваемого Татьяна Жихарева уже тогда считали, что к следствию накопилось слишком много вопросов. Во-первых, орудие убийства так и не было найдено. Во-вторых, Корочкин так и не признал себя виновным. В-третьих, следователи не смогли объяснить мотив подозреваемого. В-четвёртых, из всех пострадавших только две девушки опознали Корочкина. Есть информация, что одна из жертв наотрез отказалась признавать в нём преступника, а три других меняли показания.

В пятых, кто-то из силовиков "слил" в СМИ информацию о том, что опознание велось с нарушением протокола: Корочкин был единственным тридцатилетним мужчиной, все остальные были моложе его. Проводили или не проводили тест ДНК в те годы, неизвестно — по словам изнасилованных девушек, преступник пользовался презервативом.

В-шестых, согласно инсайдерской информации, новым жертвам изнасилований тоже показывали фотографию Корочкина и, представьте себе, они тоже опознавали в нём насильника! Так, может быть, настоящий преступник был просто похож на охранника университета?

Неожиданный поворот

В 2005 году Корочкин отправился отбывать наказание. За прошедшие годы он дважды пытался выйти по УДО — и ему дважды было отказано. В 2022 году его имя снова всплыло в местных СМИ в связи с тем, что одна из его жертв "присела" за ДТП со смертельным исходом. Дело вышло громким: выяснилось, что у 41-летнего виновника ДТП с тех пор эпилепсия и приступ случился прямо на дороге.

А в начале 2023 года всплыла новая улика. А именно — самодельный пистолет, который летом 2022 года, то есть спустя 18 лет после преступлений, в полицию принесла вдова пожилого охотника. После смерти мужа в квартире остался сейф с оружием, и вдова сдала его в полицию. Среди стволов был найден самодельный пистолет, его отдали на экспертизу и неожиданно обнаружили, что именно из него были убиты все жертвы "лесопаркового маньяка", в том числе и те, кто погиб тогда, когда Корочкин уже был в СИЗО. По предварительным данным, скончавшийся охотник служил в МВД, любил оружие и прекрасно ориентировался в лесу.

Что будет с делом

Возобновится ли следствие по убийствам в челябинском ЦПКиО имени Гагарина и будут ли материалы дела пересмотрены, пока не ясно. Однако нынешний адвокат Корочкина Александр Щербинин настроен скептически: сроки вышли, охотник мёртв, и полиция, скорее всего, не захочет ворошить прошлое и очернять репутацию следователей.

Челябинский ЦПКиО имени Гагарина, где орудовал маньяк. Фото © parkgagarina74.ru

А было бы хорошо получить ответы на все вопросы. Ведь вариантов много. Например, охотник мог быть убийцей или соучастником, ведь первая жертва упоминала, что преступник говорил "мы". Быть может, в парке орудовала целая группа убийц, а жертвы были не случайны и их отбирали по какому-то особому признаку? Быть может, именно бывший сотрудник милиции направил следствие по ложному пути, ведь "сторож М.", сообщивший о Корочкине, мог быть осведомителем, работавшим на милицию. Быть может, его кто-то подучил слить "нужную" информацию? С другой стороны, охотник, конечно, мог и случайно найти выброшенный в лесу пистолет.

Наконец, очень хотелось бы услышать непредвзятый вердикт суда: виновен отсидевший уже почти весь свой срок Корочкин или нет? Если да — всё в порядке, а если нет, то мы имеем дело с чудовищной ошибкой и аргументом против возвращения смертной казни.

Авторы Александр Лаврентьев