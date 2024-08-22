В Москве поймали убийцу, который расправился с женщиной в 90-х — его искали почти 30 лет
Следователи Москвы раскрыли убийство женщины спустя 29 лет
Следователи столичного СК раскрыли дело 29-летней давности. Оно было совершено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 103 УК РСФСР (убийство), сообщает ГСУ СК России по городу Москве.
События произошли в 1994 году. 11 сентября в квартире одно из домов на проспекте Яна Райниса была обнаружена женщина с телесными повреждениями в области головы, которая позже от полученных травм умерла в больнице.
Сначала личность фигуранта установить не удалось. Потом следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска проанализировали материалы уголовного дела и тщательно изучили собранные ранее доказательства. В итоге в момент проведения судебных экспертиз следователи обнаружили генотип мужского пола.
Потом они начали проверять по базам учёта нужных мужчин и заприметили 55-летнего местного жителя, которого и задержали. В ходе допроса мужчина рассказал, что ударил погибшую бутылкой в ходе конфликта. С задержанным также организовали проверку показаний на месте.
На данный момент правоохранительные органы всё ещё проводят следственные действия. Они собирают и закрепляют данные доказательственной базы.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал об удивительном сходстве в отпечатках пальцев маньяков. Например, это заметили у Сергея Головкина, названного в народе Фишером, жертвами которого стали 11 мальчиков в период с 1986-го по 1992 год. Отпечатки его пальцев обладают петлевыми узорами с заметным прерыванием линий. Похожая ситуация с отпечатками Михаила Юдина (бердского маньяка), напавшего на пятерых человек с 1998-го по 2002 год, трое из них не выжили.
Life.ru