Мать школьницы, которую заманили в лес и забили молотком, сочла приговор убийцам слишком мягким
Мать жестоко убитой школьницы из Санкт-Петербурга обжаловала решение суда
Подростки жестоко убили школьницу в Санкт-Петербурге и закопали её тело в яму. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Мать жестоко убитой в Санкт-Петербурге школьницы не согласна с приговором, который вынесли блогеру-подростку и его подруге. Женщина собирается обжаловать решение суда. Об этом в своём материале рассказывает РИА «Новости».
Суд над убийцами девочки проводили в закрытом режиме. Юный блогер получил семь лет колонии, а его знакомая — шесть. По мнению матери убитой, приговор для таких преступников является очень мягким и неоправданным, поэтому женщина обжаловала решение. В России максимальное наказание для несовершеннолетних — не более десяти лет лишения свободы.
Напомним, что трагедия с убийством школьницы из Северной столицы произошла весной 2023 года. Илья Татаринов и его подруга позвали знакомую "дать интервью в необычном месте" — в лесу под посёлком Парголово Ленинградской области. Преступники заранее вырыли могилу, а по приезде жертвы начали вести прямую трансляцию, после чего Татаринов забил её молотком насмерть. Он ударил девочку по голове не менее десяти раз. Сам блогер объяснил страшный поступок попыткой доказать "своё величие".