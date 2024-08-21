Мать школьницы, которую заманили в лес и забили молотком, сочла приговор убийцам слишком мягким

Мать жестоко убитой в Санкт-Петербурге школьницы не согласна с приговором, который вынесли блогеру-подростку и его подруге. Женщина собирается обжаловать решение суда. Об этом в своём материале рассказывает РИА «Новости».

Суд над убийцами девочки проводили в закрытом режиме. Юный блогер получил семь лет колонии, а его знакомая — шесть. По мнению матери убитой, приговор для таких преступников является очень мягким и неоправданным, поэтому женщина обжаловала решение. В России максимальное наказание для несовершеннолетних — не более десяти лет лишения свободы.