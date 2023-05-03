На кадрах чудовищной расправы над школьницей в Петербурге насчитали не меньше 10 ударов молотком
SHOT опубликовал кадры расправы над 13-летней школьницей в Петербурге
Телеграм-канал SHOT опубликовал фрагмент страшного видео с убийством 13-летней школьницы из Петербурга. Над девочкой жестоко расправился 16-летний стример Илья Т. со своей подельницей-знакомой. Судя по кадрам, блогер нанёс жертве не менее 10 ударов молотком, но затем, по его собственному признанию, он ещё и душил девочку, чтобы убедиться, что она мертва.
Скриншот из видео с расправой над девочкой в Петебурге © SHOT
По данным SHOT, стример-убийца наблюдался у психиатра, но, с каким диагнозом, неизвестно. Единственным мотивом убийства он назвал попытку самоутверждения.
Ранее Лайф писал, что убийцы заранее вырыли могилу в лесу под посёлком Парголово в Выборгском районе и пригласили туда жертву под предлогом "дать интервью в необычном месте". В итоге подростки забили девочку молотком и закопали вместе с личными вещами.
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