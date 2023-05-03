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3 мая, 08:17

На кадрах чудовищной расправы над школьницей в Петербурге насчитали не меньше 10 ударов молотком

SHOT опубликовал кадры расправы над 13-летней школьницей в Петербурге

Телеграм-канал SHOT опубликовал фрагмент страшного видео с убийством 13-летней школьницы из Петербурга. Над девочкой жестоко расправился 16-летний стример Илья Т. со своей подельницей-знакомой. Судя по кадрам, блогер нанёс жертве не менее 10 ударов молотком, но затем, по его собственному признанию, он ещё и душил девочку, чтобы убедиться, что она мертва.

Скриншот из видео с расправой над девочкой в Петебурге © SHOT

Скриншот из видео с расправой над девочкой в Петебурге © SHOT

По данным SHOT, стример-убийца наблюдался у психиатра, но, с каким диагнозом, неизвестно. Единственным мотивом убийства он назвал попытку самоутверждения.

Стример из Петербурга заявил, что убил школьницу ради "собственного величия"

Стример из Петербурга заявил, что убил школьницу ради "собственного величия"

Ранее Лайф писал, что убийцы заранее вырыли могилу в лесу под посёлком Парголово в Выборгском районе и пригласили туда жертву под предлогом "дать интервью в необычном месте". В итоге подростки забили девочку молотком и закопали вместе с личными вещами.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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