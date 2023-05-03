На кадрах чудовищной расправы над школьницей в Петербурге насчитали не меньше 10 ударов молотком

Телеграм-канал SHOT опубликовал фрагмент страшного видео с убийством 13-летней школьницы из Петербурга. Над девочкой жестоко расправился 16-летний стример Илья Т. со своей подельницей-знакомой. Судя по кадрам, блогер нанёс жертве не менее 10 ударов молотком, но затем, по его собственному признанию, он ещё и душил девочку, чтобы убедиться, что она мертва.