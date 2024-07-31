В Петербурге вынесли приговор блогеру-подростку и его подруге, которые забили девочку молотком
Убивших школьницу в Парголово подростков отправили в воспитательную колонию
Молоток, которым 16-летний блогер с приятельницей до смерти забили школьницу под Петербургом. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб
Подросткам, до смерти забившим молотком 13-летнюю случайную знакомую в лесу под петербургским посёлком Парголово, вынесли приговор. 15-летнему парня отправили в воспитательную колонию на семь лет, а его подельнице, снимавшей жестокую расправу на камеру, дали шесть лет. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетних Анфисы Румпан, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.г ч.3 ст. 158, пп.в,ж ч.2 ст.105 УК РФ, и Ильи Татаринова - п.г ч.3 ст.158, пп.в,ж ч.2 ст.105 УК РФ. Суд назначил наказание: Татаринову — семь лет в воспитательной колонии. Румпан — шесть лет в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.
Напомним, Илья Татаринов и его подруга позвали знакомую "дать интервью в необычном месте" — лесу под посёлком Парголово Ленинградской области. Преступники заранее вырыли могилу, а по приезде жертвы начали вести прямую трансляцию, после чего Татаринов забил её молотком насмерть. Он ударил по её голове не менее десяти раз. Сам блогер объяснил страшный поступок попыткой доказать "своё величие".