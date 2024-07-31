В Петербурге вынесли приговор блогеру-подростку и его подруге, которые забили девочку молотком

Подросткам, до смерти забившим молотком 13-летнюю случайную знакомую в лесу под петербургским посёлком Парголово, вынесли приговор. 15-летнему парня отправили в воспитательную колонию на семь лет, а его подельнице, снимавшей жестокую расправу на камеру, дали шесть лет. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.