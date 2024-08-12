На Кубани малолетняя живодёрка решила в знак дружбы зарезать котёнка и сняла всё на видео

На Кубани разбираются с малолетней живодёркой, хладнокровно расправившейся с котёнком. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, силовикам пожаловался шокированный мужчина, обнаруживший видео экзекуции в Сети.

"Гражданин пояснил, что обнаружил в сети Интернет видео, на котором девочка хладнокровно убивает котёнка ножом", — говорится в сообщении.

Убийцей животинки оказалась 14-летняя девочка, пояснившая, что на расправу "в знак дружбы и преданности" её заставила пойти интернет-подруга. Проводится проверка.