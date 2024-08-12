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12 августа, 15:02

На Кубани малолетняя живодёрка решила в знак дружбы зарезать котёнка и сняла всё на видео

В Краснодарском крае 14-летняя школьница убила котёнка ради интернет-подруги

На Кубани разбираются с малолетней живодёркой, хладнокровно расправившейся с котёнком. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, силовикам пожаловался шокированный мужчина, обнаруживший видео экзекуции в Сети.

"Гражданин пояснил, что обнаружил в сети Интернет видео, на котором девочка хладнокровно убивает котёнка ножом", — говорится в сообщении.

Убийцей животинки оказалась 14-летняя девочка, пояснившая, что на расправу "в знак дружбы и преданности" её заставила пойти интернет-подруга. Проводится проверка.

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Ранее житель Камчатки буквально заказал своих трёх котов собственному другу. Мужчина не хотел возиться с животными при переезде. Исполнитель забил их молотков и выбросил в мусорный бак. Суд приговорил живодёров к наказанию. Правда, условному.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Матвей Константинов
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