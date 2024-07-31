Забил молотком и бросил в мусорку: Житель Камчатки получил условку за заказное убийство своих котов

Двое жителей камчатского села Усть-Хайрюзово предстали перед судом за заказное убийство трёх котов. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, расправиться с животными решил гражданин Гуськов, у которого в январе этого года намечался переезд. Однако с собой мужчина питомцев брать не хотел и обратился за "помощью" к товарищу Ласточкину.

Тот согласился пойти на убийство за пять тысяч рублей. Получив ключи от квартиры и молоток, мужчина позвал трёх питомцев в комнату и сделал грязное дело. Тела животных он положил в мешок и выбросил в мусорный бак. Гуськов и Ласточкин признали вину, приговором Тигильского районного суда они получили три года и шесть месяцев и три года соответственно. Правда, условно.

"Гуськов и Ласточкин признаны виновными по п. п. "в", "ч" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения боли и страданий, из корыстных побуждений, совершённое с применением садистских методов). Назначенное наказание постановлено считать условным c испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.