Серийный живодëр орудует в подмосковном Пушкино, он расстреливает котиков из винтовки
В Пушкино ищут мужчину, который расстреливает животных из винтовки
Серийный живодëр орудует в подмосковном Пушкино: неизвестный отлавливает на улице кошек и расстреливает их из пневматической винтовки, сообщает SHOT. По словам местных жителей, погибло уже несколько животных.
Известно уже о нескольких подобных случаях в окрестностях микрорайона Мамонтовка. На фото — один из пострадавших котов. Домашний питомец пропал на несколько дней, а когда вернулся домой, хозяин насчитал на его теле около 30 следов от пуль. Шесть пулек пришлось доставать в ветеринарной клинике. Этому коту повезло, сейчас он идëт на поправку, однако ветеринары рассказали, что за последнее время в клинику несколько раз приносили животных с похожими травмами и в итоге кошек спасти не удалось.
Хозяин расстрелянного кота уже написал заявление в полицию. Живодëра ищут.
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