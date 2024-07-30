Серийный живодëр орудует в подмосковном Пушкино, он расстреливает котиков из винтовки

Известно уже о нескольких подобных случаях в окрестностях микрорайона Мамонтовка. На фото — один из пострадавших котов. Домашний питомец пропал на несколько дней, а когда вернулся домой, хозяин насчитал на его теле около 30 следов от пуль. Шесть пулек пришлось доставать в ветеринарной клинике. Этому коту повезло, сейчас он идëт на поправку, однако ветеринары рассказали, что за последнее время в клинику несколько раз приносили животных с похожими травмами и в итоге кошек спасти не удалось.