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30 июля, 06:13

Серийный живодëр орудует в подмосковном Пушкино, он расстреливает котиков из винтовки

В Пушкино ищут мужчину, который расстреливает животных из винтовки

Серийный живодëр орудует в подмосковном Пушкино: неизвестный отлавливает на улице кошек и расстреливает их из пневматической винтовки, сообщает SHOT. По словам местных жителей, погибло уже несколько животных.

Известно уже о нескольких подобных случаях в окрестностях микрорайона Мамонтовка. На фото — один из пострадавших котов. Домашний питомец пропал на несколько дней, а когда вернулся домой, хозяин насчитал на его теле около 30 следов от пуль. Шесть пулек пришлось доставать в ветеринарной клинике. Этому коту повезло, сейчас он идëт на поправку, однако ветеринары рассказали, что за последнее время в клинику несколько раз приносили животных с похожими травмами и в итоге кошек спасти не удалось.

Кот, расстрелянный живодёром из Пушкино. Фото © SHOT

Кот, расстрелянный живодёром из Пушкино. Фото © SHOT

Кот, расстрелянный живодёром из Пушкино. Фото © SHOT

Кот, расстрелянный живодёром из Пушкино. Фото © SHOT

Кот, расстрелянный живодёром из Пушкино. Фото © SHOT

Кот, расстрелянный живодёром из Пушкино. Фото © SHOT

Хозяин расстрелянного кота уже написал заявление в полицию. Живодëра ищут.

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Обложка ©

Freepik.com / fanjianhua

Александра Вишнякова
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