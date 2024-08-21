Узор убийцы: Найдено удивительное сходство в отпечатках пальцев маньяков

По отпечаткам пальцев научились распознавать опасных преступников. Криминалисты выяснили, что у 90% людей, осуждённых за убийство, есть искривление одной или всех частей уникального узора. В 65% случаев присутствует дисплазия, когда развитие кожных покровов произошло неправильно и вместо единой линии идут отрезки. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

В частности, такие особенности в индивидуальном рисунке на руке обнаружили у целого ряда российских серийных убийц. Например, у Сергея Головкина, названного в народе Фишером, жертвами которого стали 11 мальчиков в период с 1986-го по 1992 год. Отпечатки его пальцев обладают петлевыми узорами с заметным прерыванием линий. Похожая ситуация с отпечатками Михаила Юдина (бердского маньяка), напавшего на пятерых человек с 1998-го по 2002 год, трое из них не выжили.

При этом нельзя с уверенностью говорить, что человек с перечисленными выше особенностями обязательно станет убийцей. На поведение также влияют и другие факторы.