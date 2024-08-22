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22 августа, 09:16

Зарезал и закопал: Любовник назвал измену причиной зверского убийства россиянки на Маврикии

Задержанный заявил, что зарезал 29-летнюю россиянку на Маврикии из ревности

Челябинка Залия Шамигулова. Обложка © VK / princess_of_sun

Челябинка Залия Шамигулова. Обложка © VK / princess_of_sun

Найденная убитой на Маврикии челябинка Залия Шамигулова поссорилась с местным жителем, он несколько раз ранил её ножом. Об этом сообщает африканское издание Le Mauricien.

«Мужчина по имени Пурявирсингх (29 лет), компьютерный инженер, признался в хладнокровном убийстве Залии. По его словам, в ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. Когда он осознал свой поступок, он решил спрятать труп, закопав его в лесу в Ла-Мари», — указано в материале.

Авторы статьи уточнили, что злоумышленник якобы давно был знаком с Шамигуловой. Они подружились во время учёбы, а в последнее время между ними вспыхнул роман. Поводом для убийства он назвал ревность. Мужчина говорит, что челябинка изменила ему.

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Напомним, 17 августа на острове Маврикий пропала 29-летняя гражданка РФ Залия Шамигулова. Она была преподавателем челябинского университета, также удалённо работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале июня и планировала вернуться домой к началу учебного года в сентябре, но исчезла после встречи с местным жителем. Позднее выяснилось, что её нашли убитой с ужасающими ранами.

Дарья Нарыкова
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