Зарезал и закопал: Любовник назвал измену причиной зверского убийства россиянки на Маврикии

Найденная убитой на Маврикии челябинка Залия Шамигулова поссорилась с местным жителем, он несколько раз ранил её ножом. Об этом сообщает африканское издание Le Mauricien.

«Мужчина по имени Пурявирсингх (29 лет), компьютерный инженер, признался в хладнокровном убийстве Залии. По его словам, в ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. Когда он осознал свой поступок, он решил спрятать труп, закопав его в лесу в Ла-Мари», — указано в материале.