Учительница из Челябинска исчезла на Маврикии после встречи с новым знакомым 21 августа, 10:35 Пропавшая на Маврикии россиянка. Обложка © SHOT

На Маврикии бесследно исчезла преподавательница из Челябинска, о ней нет информации с 17 августа. По мнению родственников, её мог похитить местный житель и сейчас держит в заложниках. Об этом пишет SHOT.

Россиянка пропала на Маврикии. Видео © SHOT

Утром 17 августа 29-летняя женщина вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия. Он обещал свозить её в город Кюрпип. Судя по камерам, туристка села в машину, после чего её больше никто не видел.

Пропавшая на Маврикии россиянка. Обложка © SHOT

Подруга пропавшей обратилась в Посольство РФ и в местную полицию. Личность мужчины уже установлена. Он заявил местным полицейским, что покатал российскую туристку по острову и якобы высадил её в Кюрпипе. Однако семья женщины полагает, что мужчина что-то скрывает, а местные полицейские бездействуют.

Про пропавшую туристку известно, что она преподаватель челябинского университета, также удалённо работает карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале июня и планировала вернуться домой к началу учебного года в сентябре.

Ранее сообщалось, что россиянин, получивший серьёзные травмы при падении с горы на индонезийском Бали, выложил местным врачам целое состояние. Страховая компания не стала платить за лечение 35-летнего туриста, и на данный момент его счёт в больнице составляет почти восемь тысяч долларов.

Авторы Татьяна Миссуми