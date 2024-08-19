Страховая не заплатила за лечение упавшего с горы на Бали россиянина, и он выложил космическую сумму

Россиянин Иван Кандалинский, получивший серьёзные травмы при падении с горы на индонезийском Бали, уже выложил местным врачам целое состояние. По данным SHOT, страховая компания не стала платить за лечение 35-летнего туриста, и на данный момент его счёт в больнице составляет почти восемь тысяч долларов — более 711 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Иван Кандалинский — о своём падении с горы на Бали. Видео © SHOT

Мужчина рассказал телеграм-каналу, что решил взойти на 1800-метровый холм Труньян в "деревне мёртвых" под впечатлением от красивых видео в социальных сетях. Он и ещё восемь наших соотечественников решили не тратиться на услуги гида. На обратном пути Иван оступился.

"Может быть, куда-то наступил в пустое место, и полетел вниз... Всё это время [пока велись поиски] я был один там. Пытался сидя елозить — нога не двигалась — передвигаться ползком на заднице", — поделился пострадавший.

Иван Кандалинский и группа, в составе которой он поднимался на гору на Бали. Коллаж © SHOT

По словам россиянина, во время поисков он слышал "какие-то голоса", на которые иногда пытался отвечать. И однажды это сработало: мужчину заметили, положили на носилки и госпитализировали. Ему уже поставили пластину в вывихнутое плечо и сделали операцию на бедре.

К слову, страховку Иван оформил лишь в день рокового восхождения, из-за чего компания не стала покрывать расходы на лечение. Теперь, помимо многих тысяч долларов, он вынужден доплачивать за каждый день пребывания в палате. Когда медики разрешат ему вернуться в Москву, неизвестно.