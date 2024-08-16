Авантюра 9 русских туристов в деревне мёртвых на Бали обернулась смертельно опасной ловушкой

Российский турист сорвался в овраг при восхождении на гору в деревне мёртвых на Бали. 35-летнего Ивана Кандалинского искали около суток, пишет SHOT.

Иван Кандалинский. Фото © SHOT

Путешественник из Москвы вместе с ещё восемью русскими туристами около 11 утра решили подняться на холм Труньян. Покорить высоту в 1800 метров они решили без сопровождения гида, что едва не обернулось трагедией. Иван сорвался со склона в овраг и пропал. Его спутники решили позвать на помощь, спустя пять часов после начала похода они прибыли на пост местной службы безопасности и сообщили о несчастном случае.

Иван Кандалинский. Фото © SHOT

Иван Кандалинский. Фото © SHOT

На поиски выдвинулось более 40 человек, включая полицию и местных жителей. Однако поиски не увенчались успехом, найти удалось только мобильный телефон. После наступления темноты поиски прекратили и возобновили утром. Ивана нашли около 9 часов. Он был в сознании, но ходить не мог, пострадавшего пришлось эвакуировать на носилках по горам. Россиянина доставили в местную больницу.