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26 июля, 09:06

Трое туристов пострадали при камнепаде на вулкане Ключевской на Камчатке

Вулкан Ключевской (справа). Обложка © ТАСС / Елена Верещака

Вулкан Ключевской (справа). Обложка © ТАСС / Елена Верещака

Трое туристов пострадали в результате камнепада на склоне Ключевского вулкана на Камчатке, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ. Двое мужчин и женщина получили травмы на высоте четыре километра — уже после восхождения.

"Группой было принято решение разделиться: парень с девушкой спустились чуть ниже и разбили лагерь для ночёвки, а третий турист добрался до домика, расположенного на высоте 3300 метров", — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии было получено 26 июля, на помощь туристам сразу вылетел вертолёт Центра медицины катастроф. В больнице выяснилось, что травмы несерьёзные, пострадавшие отказались от госпитализации.

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Ранее в Северной Осетии потерялась туристическая группа с детьми из подмосковного Долгопрудного. У ребят появились проблемы в районе перевала Ход. Однако, когда туристов нашли спасатели, они решили продолжить поход.

Матвей Константинов
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