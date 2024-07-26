Трое туристов пострадали при камнепаде на вулкане Ключевской на Камчатке

Трое туристов пострадали в результате камнепада на склоне Ключевского вулкана на Камчатке, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ. Двое мужчин и женщина получили травмы на высоте четыре километра — уже после восхождения.

"Группой было принято решение разделиться: парень с девушкой спустились чуть ниже и разбили лагерь для ночёвки, а третий турист добрался до домика, расположенного на высоте 3300 метров", — говорится в сообщении.