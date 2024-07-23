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23 июля, 05:11

Заблудившиеся в горах Северной Осетии туристы продолжили маршрут

Туристическая группа из 12 человек продолжила маршрут после встречи со спасателями в районе перевала Ход в горах. Об этом сообщили в МЧС Северной Осетии.

Сотрудники отследили местонахождение группы, в которой десять детей, и пополнили их запасы воды. Руководитель путешественников решил продолжать зарегистрированный маршрут.

Спасатели нашли заблудившуюся в горах Северной Осетии тургруппу
Спасатели нашли заблудившуюся в горах Северной Осетии тургруппу

Напомним, туристическая группа с детьми из подмосковного Долгопрудного потерялась в Алагирском районе Северной Осетии. Они вышли на маршрут 20 июля. Участники сообщили в МЧС о трудностях в районе перевала Ход.

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Telegram / МЧС Северной Осетии

Артур Лапсаков
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