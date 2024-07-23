Заблудившиеся в горах Северной Осетии туристы продолжили маршрут

Туристическая группа из 12 человек продолжила маршрут после встречи со спасателями в районе перевала Ход в горах. Об этом сообщили в МЧС Северной Осетии.

Сотрудники отследили местонахождение группы, в которой десять детей, и пополнили их запасы воды. Руководитель путешественников решил продолжать зарегистрированный маршрут.