Заблудившиеся в горах Северной Осетии туристы продолжили маршрут
Туристическая группа из 12 человек продолжила маршрут после встречи со спасателями в районе перевала Ход в горах. Об этом сообщили в МЧС Северной Осетии.
Сотрудники отследили местонахождение группы, в которой десять детей, и пополнили их запасы воды. Руководитель путешественников решил продолжать зарегистрированный маршрут.
Напомним, туристическая группа с детьми из подмосковного Долгопрудного потерялась в Алагирском районе Северной Осетии. Они вышли на маршрут 20 июля. Участники сообщили в МЧС о трудностях в районе перевала Ход.
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