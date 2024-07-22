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22 июля, 16:46

Группа туристов из Подмосковья с 10 детьми пропала в горах Северной Осетии

В Алагирском районе Северной Осетии заблудилась туристическая группа из подмосковного Долгопрудного. Тургруппа отправилась в поход 20 июля. В её составе 12 человек, из которых 10 — дети от 14 до 17 лет, сообщили в региональном МЧС.

"На помощь заблудившимся туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России, всего 8 специалистов и 2 единицы техники", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее потерявшихся в лесу на Урале детей удалось отыскать в 60 километрах от места пропажи. Их нашёл мужчина, который ездил по лесу на квадроцикле. Вместе ребятами были найдены и собаки породы бигль, которые три дня отгоняли от них диких зверей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker

Александра Мышляева
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