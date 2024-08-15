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15 августа, 10:06

Застрявшие в аэропорту Венесуэлы из-за протестов туристы смогли продолжить путешествие

Посольство РФ решило проблему с туристами, застрявшими в аэропорту Венесуэлы

Застрявшие на острове Маргарита в Венесуэле из-за протестов российские туристы смогли продолжить путешествие. Об этом сообщили в российском посольстве страны. Путешественникам пожелали завершить отдых на положительной ноте, призвав соблюдать меры безопасности и следовать заранее построенным экскурсионным маршрутам.

"По итогам встречи руководства посольства с министром туризма Боливарианской Республики Али Эрнесто Падроном Паредесом сообщаем, что сегодня российские граждане продолжили своё путешествие по индивидуальным туристическим маршрутам в Венесуэле", — рассказали в диппредставительстве "Известиям".

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Напомним, 28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Однако не все оказались согласны с таким исходом. В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Из-за этого туристы оказались в заложниках на острове Маргарита, миграционная служба не позволила им улететь на другой остров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Александра Мышляева
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