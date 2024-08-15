Застрявшие в аэропорту Венесуэлы из-за протестов туристы смогли продолжить путешествие

Застрявшие на острове Маргарита в Венесуэле из-за протестов российские туристы смогли продолжить путешествие. Об этом сообщили в российском посольстве страны. Путешественникам пожелали завершить отдых на положительной ноте, призвав соблюдать меры безопасности и следовать заранее построенным экскурсионным маршрутам.