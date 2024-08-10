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10 августа, 19:17

Оказались в заложниках: Российские туристы застряли в аэропорту Венесуэлы из-за протестов

Сотни россиян не могут вылететь с острова Маргарита в Венесуэле из-за протестов

Российские туристы оказались в заложниках на острове Маргарита в Венесуэле. Им отказывают в выезде прямо в аэропорту. Об этом заявила "Газете.ru" одна из путешественниц.

Причём с трудностями столкнулись только отдыхающие, купившие путёвки у турагентства Pegas Touristik. Их никуда не выпускают, остальные же могут свободно покинуть остров.

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"Никаких официальных заявлений от правительства нет, закона нет, ограничений на перемещения по стране нет. Туристов Pegas разворачивают в аэропорту и говорят, что они могут выезжать только в составе их экскурсионной группы. Люди купили билеты на внутренний перелёт и потеряли деньги", — отметила путешественница.

Российские туристы попытались связаться с Министерством туризма и Посольством, чтобы получить законные обоснования действиям сотрудников аэропорта, но никаких разъяснений им не дали.

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Напомним, 28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Однако не все оказались согласны с таким выбором. В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Вооружённые дубинками и бутылками с зажигательной смесью митингующие пытались штурмом взять президентский дворец Мирафлорес. Силовики перекрыли все подходы к зданию и отбивались от протестующих слезоточивым газом.

30 июля посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам соблюдать меры безопасности и не посещать неблагополучные районы, а также места массового скопления людей. В результате беспорядков было задержано более двух тысяч человек. Мадуро пригрозил, что их отправят в тюрьмы строгого режима.

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freepik / HelloDavidPradoPerucha

Алёна Зиновьева
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