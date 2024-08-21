Пятилетний мальчик бесследно исчез в гостях у родственников в Забайкалье

В селе Мангут Забайкальского края пропал пятилетний Макар Стариков, его поиски продолжаются уже второй день. Он бесследно исчез во время поездки к родственникам, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пропавший Макар Стариков. Фото © VK / ЗРОО "Поисковый отряд имени Кости Долгова"

Мальчик пропал около 15 часов 20 августа. Он был в гостях в доме на улице Ленина. Правоохранители полагают, что малыш самостоятельно ушёл гулять, но домой так и не нашёл дорогу. Только спустя пять часов его мать обратилась за помощью в полицию.

"На поиски ребенка выехали спасатели из пожарной части №23 в селе Кыра", — сообщили в МЧС.

У мальчика светло-русые волосы и карие глаза. Рост примерно 110-115 см. Был одет в голубую футболу, чёрные шорты и серые кроссовки. Помощь спасателям оказывают также местные жители, добровольческие поисковые отряды, сотрудники администрации и полицейские. Любую информацию о местонахождении Макара просят сообщать по телефонам 112, 102 (полиция), 8 (3023) 52-14-32 (дежурная часть), 8-924-505-60-30 (горячая линия поискового отряда).