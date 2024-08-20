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20 августа, 10:36

Россиянка ушла гулять в горы в Турции и пропала, её ищут уже четыре дня

В Турции пропала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов

Пропавшая россиянка. Обложка © SHOT

Пропавшая россиянка. Обложка © SHOT

В Турции пропала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов. Женщина ушла гулять в горы и исчезла, её ищут уже четыре дня, пишет SHOT.

Замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов. Видео © SHOT

Как выяснил SHOT, пропавшей оказалась 48-летняя москвичка Наталья Сомова — заместитель директора Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. 17 августа в восьмом часу утра она вышла из Marmaris Park Hotel (на видео) и отправилась на прогулку по Карийской тропе. Больше её никто не видел.

Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поиски, в том числе с привлечением собак. Уже обследовано минимум 11 квадратных километров.

Наталья должна была вернуться домой 19 августа. Сейчас её родственники в диком напряжении ждут любую информацию, поддерживают связь с Турцией через турагентство и просят волонтёров помочь с поисками.

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Николь Вербер
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