Дочь британского миллионера Линча пропала вместе с ним после крушения яхты в Италии

Стало известно, кто ещё пропал вместе с сооснователем компании по разработке программных решений Autonomy британским мультимиллионером Майком Линчем во время крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии. Как передаёт BBC со ссылкой на генерального директора сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина, вместе с предпринимателем спасатели ищут его дочь Ханну и шеф-повара судна Рикардо Томаса.

Помимо этого, разыскивают ещё троих человек, имена которых не раскрываются. Планируется, что их поиски будут проводиться всю ночь. Кочина рассказал журналистам, что результатов спасательной операции стоит ожидать уже к утру 20 августа, так как поисковые команды усилены за счёт прибывших из Рима специалистов.