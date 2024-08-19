Торнадо отправил на дно суперъяхту у берегов Италии, пассажиры пропали без вести

Утром 19 августа недалеко от города Палермо на итальянском острове Сицилия затонула парусная яхта Bayesian длиной 56 метров. На его борту находилось 22 человека. На данный момент известно об одном погибшем, ещё шесть человек пропали без вести. сообщает агентство ANSA.

Яхта шла под флагом Великобритании. Большую часть пассажиров составляли жители Соединенного Королевства, а также Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ирландии. Также на судне находились люди с двойным гражданством Великобритании и Франции.

Береговая охрана спасла 15 человек, в том числе годовалого ребёнка. Малыша доставили в больницу в Палермо. Поиски ещё шестерых продолжаются. Тело одного пассажира вытащили водолазы. Судно находится на глубине 49 метров и примерно в 800 метрах от берега. В время происшествия в данной местности прогнозировали сильный ураган.