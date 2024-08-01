СК расследует гибель семилетнего ребёнка, пропавшего на пляже Приморья

Сотрудники СК Приморья во время поисковых работ обнаружили тело семилетнего ребёнка, который пропал 26 июля, находясь на пляже с родителями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадры поисковых работ в Приморье. Видео © Следком Приморья

"Сегодня после нескольких дней поисковых мероприятий тело ребёнка обнаружено на побережье в районе игорной зоны в городе Артёме без внешних признаков насильственной смерти. Следователи СКР провели осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения всех обстоятельств происшествия.