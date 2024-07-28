Следы ведут в море: В Приморье уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка
В Приморье волонтёры и силовики ищут пропавшего на пляже семилетнего мальчика
В Приморье силовики и волонтёры уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, 26 июля семилетний мальчик отдыхал с родителями в палаточном лагере в районе бухты Безымянная в посёлке городского типа Дунай. Всё это время он играл с другими детьми и плавал в мелководной речке, впадающей в море. В какой-то момент отец всего на пару минут упустил его из виду.
"А когда вернулся к водоёму — мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушек сказала, что видела зелёный плавательный круг в открытом море справа от места купания детей. Следов мальчика нигде не было", — говорится в сообщении.
В поисках принимают участие сотрудники полиции, спасательная бригада МЧС, волонтёры "ПримПоиск" и просто неравнодушные люди.
Ранее под Петербургом развернулись поиски девятилетней девочки, пропавшей в лесу 23 июля. Там она собирала ягоды с мамой. Об обнаружении тела ребёнка стало известно через три дня. Следком начал проверку.
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