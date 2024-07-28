Следы ведут в море: В Приморье уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка

В Приморье силовики и волонтёры уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, 26 июля семилетний мальчик отдыхал с родителями в палаточном лагере в районе бухты Безымянная в посёлке городского типа Дунай. Всё это время он играл с другими детьми и плавал в мелководной речке, впадающей в море. В какой-то момент отец всего на пару минут упустил его из виду.