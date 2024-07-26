Пропавшую в лесу под Петербургом девятилетнюю девочку нашли погибшей

В лесу под Санкт-Петербургом нашли тело девятилетней девочки, которую ранее искали волонтёры после пропажи в лесу. Следствие организовало проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела 9-летнего ребёнка без признаков насильственной смерти в лесу возле Хутора Минаева Раздольевского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области", — говорится в сообщении.

По данным следствия, днём 23 июля девочка вместе с матерью пошла собирать ягоды, а позднее пропала. Тело девятилетнего ребёнка в лесу обнаружили волонтёры организации "Лиза алерт" в результате поисковых мероприятий. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации "Фонтанки", девятилетняя Маша родилась в многодетной семье, в которой было пятеро детей. По предварительным данным, девочка училась в коррекционной школе, у неё были особенности развития.