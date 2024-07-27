15-летний "компьютерный гений" тайно сбежал из Израиля в Россию, его ищут
Mash: В России ищут подростка-вундеркинда, который сбежал из Израиля в Москву
Пропавший в Израиле подросток. Обложка © Telegram / Mash
В России разыскивают пятнадцатилетнего израильского подростка, который тайно сбежал из дома в Москву. К поискам подключились МИД, Интерпол и правоохранители Израиля, сообщает Mash.
Пропавший в Израиле подросток. Фото © Telegram / Mash
Предположительно, мальчик прилетел из Израиля в Тбилиси, затем во Внуково, сейчас по телефону вместо него отвечают незнакомые мужчина и женщина. По словам родственников, подросток — компьютерный гений, отлично разбирается в программировании. Перед побегом он делал запросы в поисковых системах о том, как несовершеннолетний может покинуть Израиль. В Россию уже летит отец подростка. Семья не исключает, что их сын мог попасть в лапы к мошенникам.
Ранее сообщалось, что в Омске нашли тело 15-летней школьницы, пропавшей после ссоры с родителями. Отец подростка рассказывал, что семья приехала из Москвы, чтобы навестить родственников, и 22 июля девочку не взяли на прогулку в парк. Она обиделась и решила пройтись там в одиночку. Причину смерти устанавливают, возбуждено уголовное дело.