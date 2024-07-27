15-летний "компьютерный гений" тайно сбежал из Израиля в Россию, его ищут

Предположительно, мальчик прилетел из Израиля в Тбилиси, затем во Внуково, сейчас по телефону вместо него отвечают незнакомые мужчина и женщина. По словам родственников, подросток — компьютерный гений, отлично разбирается в программировании. Перед побегом он делал запросы в поисковых системах о том, как несовершеннолетний может покинуть Израиль. В Россию уже летит отец подростка. Семья не исключает, что их сын мог попасть в лапы к мошенникам.