Тело пропавшего в Приморье мальчика нашли в море на седьмой день поисков

В Приморском крае завершились поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае. Как сообщил РИА "Новости" представитель региональной прокуратуры, тело ребёнка было найдено у берега в соседнем Артёмовском городском округе.

Поиски проводились спасателями, полицией, местными жителями и волонтёрами, однако ребёнок был найден только спустя семь дней. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Представитель прокуратуры подтвердил завершение поисковых работ.