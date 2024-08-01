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1 августа, 04:26

Тело пропавшего в Приморье мальчика нашли в море на седьмой день поисков

Тело пропавшего в Приморье мальчика найдено у берега в Артёмовском округе

В Приморском крае завершились поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае. Как сообщил РИА "Новости" представитель региональной прокуратуры, тело ребёнка было найдено у берега в соседнем Артёмовском городском округе.

Поиски проводились спасателями, полицией, местными жителями и волонтёрами, однако ребёнок был найден только спустя семь дней. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Представитель прокуратуры подтвердил завершение поисковых работ.

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Напомним, мальчик пропал 26 июля в Приморье, отдыхая с родителями в палаточном лагере на пляже бухты Безымянной в посёлке Дунай. В течение дня семилетний ребёнок играл и плавал в мелководной речке, впадающей в море. Отец ненадолго оставил его без присмотра, а вернувшись, обнаружил пропажу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Кирилл Сосновских
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